Balneari | Giani ad associazioni | ' Va introdotto negli indennizzi il valore aziendale'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 2 marzo 2022) Firenze, 2 mar. - (Adnkronos) - Sul futuro delle concessioni per gli stabilimentila Regione Toscana intende proseguire il confronto: con gli operatori, con i Comuni e con il Governo e il Parlamento, chiedendo di introdurre ilnell'indennizzo da riconoscere ai concessionari uscenti. “Incontreremo ancora ledi categoria e le amministrazioni comunali. L'abbiamo già fatto in queste settimane e proseguiremo – sottolinea il presidente della Toscana, Eugenio- La nostra volontà, condivisa da tutte le Regioni, è in ogni caso quella di chiedere al Governo modifiche alla norma proposta: perché certo occorre tutelare la concorrenza, ma occorre proteggere anche il patrimonio delle imprese che hanno creato ile la qualità della offerta balneare ...