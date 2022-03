Avete notato quel tatuaggio di Mahmood? Ecco cosa significa (Di mercoledì 2 marzo 2022) Avete notato anche voi quel tatuaggio di Mahmood? Ne ha diversi sul corpo ma questo cattura l’attenzione, Ecco cosa significa Vincitore di Sanremo per ben due volte a distanza di pochi anni, Mahmood è sicuramente uno dei cantanti più in voga dal momento. Insieme a Blanco, i due hanno spopolato con il brano ‘Brividi’, portando L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di mercoledì 2 marzo 2022)anche voidi? Ne ha diversi sul corpo ma questo cattura l’attenzione,Vincitore di Sanremo per ben due volte a distanza di pochi anni,è sicuramente uno dei cantanti più in voga dal momento. Insieme a Blanco, i due hanno spopolato con il brano ‘Brividi’, portando L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

BurbelLaurence : RT @cris_cersei: Avete notato che non esiste guerra aerea? Avete notato che non volano aerei, non cadono bombe ecc? Stanno facendo tutto vi… - cleoliv24 : Avete notato come Davide e Miriana stanno facendo pressing su Antonio.Una volta l'uno una volta l'altra non lo lasc… - GazzoliSara : RT @mariassunta100: Avete notato nel Daytime, quando Sophie era in confessionale, aveva degli occhi gonfissimi. ?? #basciagoni #GFvip - bibitralenuvole : ma avete notato che quelli che vengono a chiedere le cose a casa su hay day ci vogliono sempre fregare - luisakaty76 : @biancamurino ma dopo 6 mesi non avete notato che a soleil le crisi vengono sempre alla vigilia della puntata. -