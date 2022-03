Autotrasporto e caro gasolio, Nino Minardo incontra viceministro Infrastrutture (Di mercoledì 2 marzo 2022) Modica – Prende spunto, il deputato Nino Minardo, segretario regionale della Lega Sicilia, dall’incontro che avrà oggi, mercoledì 2 marzo, con il vice ministro alle Infrastrutture Alessandro Morelli; assieme ai rappresentanti siciliani degli autotrasportatori e una delegazione dei deputati della Lega Sicilia all’ARS, senza però dimenticare il tragico momento che si sta vivendo con la guerra portata da Putin in Ucraina. Sulla questione dell’Autotrasporto Minardo afferma, riferendosi all’incontro in calendario “è l’occasione per pianificare una serie di ulteriori interventi che contrastino rapidamente il “caro gasolio” definendo emendamenti al Decreto Energia che compensino ancora di più e meglio i danni subiti dalle imprese e dai lavoratori ... Leggi su quotidianodiragusa (Di mercoledì 2 marzo 2022) Modica – Prende spunto, il deputato, segretario regionale della Lega Sicilia, dall’incontro che avrà oggi, mercoledì 2 marzo, con il vice ministro alleAlessandro Morelli; assieme ai rappresentanti siciliani degli autotrasportatori e una delegazione dei deputati della Lega Sicilia all’ARS, senza però dimenticare il tragico momento che si sta vivendo con la guerra portata da Putin in Ucraina. Sulla questione dell’afferma, riferendosi all’incontro in calendario “è l’occasione per pianificare una serie di ulteriori interventi che contrastino rapidamente il “” definendo emendamenti al Decreto Energia che compensino ancora di più e meglio i danni subiti dalle imprese e dai lavoratori ...

