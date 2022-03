Aurora Ruffino racconta la sua Rebecca Pearson in Noi | “Ho pensato che non avrei voluto avere figli”

Leggi su ultimenotizieflash

(Di mercoledì 2 marzo 2022) E’ la sua serie preferita, è stata travolta da una serie contrastante di emozioni nel corso del tempo.a cuore aperto nella conferenza stampa di presentazione di Noi, la This Is Us italiana, ha provato a spiegare come è stato per lei interpretare la meravigliosa( Mandy Moore ) la protagonista della serie americana. L’attrice ha spiegato che quando ha avuto modo di accedere ai provini per la serie, stentava a credere che potesse esserci per lei una occasione così importante. Tutto è stato ancora più magico ma anche più spaventoso, nel momento in cui ha avuto la parte. Lì sono iniziati i dubbi: si è chiesta se fosse adatta a questo ruolo, se avesse potuto interpretare al meglio. Non sono mancati i momenti di difficoltà ma poi ha trovato la chiave giusta per ...