Auriemma su Napoli-Milan: “Non è decisiva” (Di mercoledì 2 marzo 2022) Il giornalista Raffaele Auriemma ha rilasciato alcune dichiarazioni a MilanNews.it riguardo l’imminente sfida tra Napoli e Milan di domenica prossima. La partita rappresenta un vero e proprio spareggio per il primo posto, ma secondo Auriemma è ancora troppo presto per considerarla già decisiva ai fini della corsa scudetto. Di seguito la dichiarazione del giornalista: Napoli-Milan mette in palio una fetta importante di campionato? “Sì, senza dubbio. Ma non dimentichiamoci che la stagione è ancora lunga, ci sono tanti punti a disposizione e tanti ostacoli da superare. Sarà importante ma non decisivo, è troppo presto“.Chi ha più da perdere? “Nessuno perché sono convinto che sia Milan che Napoli lotteranno fino alla ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 2 marzo 2022) Il giornalista Raffaeleha rilasciato alcune dichiarazioni aNews.it riguardo l’imminente sfida tradi domenica prossima. La partita rappresenta un vero e proprio spareggio per il primo posto, ma secondoè ancora troppo presto per considerarla giàai fini della corsa scudetto. Di seguito la dichiarazione del giornalista:mette in palio una fetta importante di campionato? “Sì, senza dubbio. Ma non dimentichiamoci che la stagione è ancora lunga, ci sono tanti punti a disposizione e tanti ostacoli da superare. Sarà importante ma non decisivo, è troppo presto“.Chi ha più da perdere? “Nessuno perché sono convinto che siachelotteranno fino alla ...

