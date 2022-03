Auriemma: “Scudetto al Napoli si può, ecco come. Ho fatto i calcoli” (Di mercoledì 2 marzo 2022) Raffaele Auriemma, giornalista sportivo, crede nella possibilità che il Napoli di Luciano Spalletti possa vincere lo Scudetto. Raffaele Auriemma, crede che il Napoli potrà vincere lo Scudetto. Il giornalista sportivo e telecronista-tifoso ai microfoni di Radio Marte, nel corso della trasmissione Si gonfia la rete, ha espresso alcune considerazioni sulla squadra di Luciano Spalletti: “Se il Napoli pensa solo a se stesso, può vincere lo Scudetto. Con undici vittorie ed un pareggio, il tricolore è cosa fatta. Anche con dieci”. Auriemma sullo Scudetto al Napoli ha poi aggiunto: “Questi sono calcoli che facciamo noi e che spero non faccia anche il Napoli che d’ora in poi ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 2 marzo 2022) Raffaele, giornalista sportivo, crede nella possibilità che ildi Luciano Spalletti possa vincere lo. Raffaele, crede che ilpotrà vincere lo. Il giornalista sportivo e telecronista-tifoso ai microfoni di Radio Marte, nel corso della trasmissione Si gonfia la rete, ha espresso alcune considerazioni sulla squadra di Luciano Spalletti: “Se ilpensa solo a se stesso, può vincere lo. Con undici vittorie ed un pareggio, il tricolore è cosa fatta. Anche con dieci”.sulloalha poi aggiunto: “Questi sonoche facciamo noi e che spero non faccia anche ilche d’ora in poi ...

