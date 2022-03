(Di mercoledì 2 marzo 2022) . Il portiere della Sampdoria corteggiato dall’Indonesia Emilfuturo portiere dellaindonesiana? Il commissario tecnico Shin Tae–yong ha confermato quanto emerso negli ultimi giorni. Le sue parole sull’estremo difensore della Sampdoria.– «È il portiere che vorremmo naturalizzare, è vero. La sua posizione è diversa dalle altre, ma vorrei un giocatore del genere. Con tali buone capacità, venendo in Indonesia potrebbe trasmettere la sua buona cultura ai portieri indonesiani. Ma non posso confermare se sarà naturalizzato o meno». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Ma nullaperché l'Atalanta va ancora in assedio e ci vuole il miglior Falcone per impedire a ... (1, 30 Ravaglia, 70 Trimboli, 21 Giovinco, 7 Supriaha). All.: Giampaolo Arbitro: Sozza di ...Nella ripresa, nonla musica nei primi minuti. Ma al 60 nel momento migliore dei ... A disposizione:, Ravaglia, Supryaga, Yoshida, Giovinco, Trimboli, Rincon. Allenatore : Giampaolo. ...Audero cambia Nazionale? «Vogliamo naturalizzarlo». Il portiere della Sampdoria corteggiato dall’Indonesia Emil Audero futuro portiere della Nazionale indonesiana? Il commissario tecnico Shin Tae–yong ...Il portiere della Sampdoria Emil Audero è corteggiato dalla Nazionale dell'Indonesia. Ebbene sì, il classe 1997 nato a Mataram da padre indonesiano e madre italiana si era poi trasferito all'età di 1 ...