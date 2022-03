Audero | addio Italia? Spunta la nuova nazionale

(Di mercoledì 2 marzo 2022) Emilpotrebbe presto vestire la maglia dell’Indonesia. Nato a Mataram da padre indonesiano e madrena, il classe ’97 ha effettuato tutta la trafila delle Nazionali giovanili azzurre, ma ora la Federcalcio indonesiana sarebbe tornata a corteggiarlo dopo i tentativi già fatti in passato. Emilportiere della SampdoriaHasani Abdulgani, membro del Comitato Esecutivo della Federcalcio Indonesiana, ha rivelato che “è una priorità per il ct Shin Tae-Yong”, aggiungendo come Mancini abbia assicurato di non essere interessato, al momento, a portarlo nellamaggiore a causa dell’intensa competizione nel ruolo. In agenda ci sarebbe già un incontro tra alcuni emissari della Federazione indonesiana e il portiere per convincerlo a scegliere laasiatica.

Ultime Notizie dalla rete : Audero addio

TUTTO mercato WEB

