Atletica, Zane Weir tuona 21.40 a Madrid: 3° nel World Indoor Tour, battuto Nick Ponzio. Rivincita dei Campionati Italiani (Di mercoledì 2 marzo 2022) Zane Weir cannoneggia un perentorio 21.40 metri a Madrid, in occasione della tappa del World Indoor Tour di Atletica leggera. Il gettatore del peso si esalta in occasione dell’ultimo tentativo, quando riesce a migliorare il 21.21 piazzato in apertura di gara e si conferma ad altissimi livelli. Dopo il 21.50 siglato la scorsa settimana a Torun (a nove centimetri dal record italiano di Leonardo Fabbri) e dopo il secondo posto ai Campionati Italiani Assoluti appena tre giorni fa, l’azzurro di origini sudafricane ribadisce l’ottimo stato di forma e conclude al terzo posto la gara disputata nella capitale spagnola. LIVE Atletica, World Indoor Tour Madrid in ... Leggi su oasport (Di mercoledì 2 marzo 2022)cannoneggia un perentorio 21.40 metri a, in occasione della tappa deldileggera. Il gettatore del peso si esalta in occasione dell’ultimo tentativo, quando riesce a migliorare il 21.21 piazzato in apertura di gara e si conferma ad altissimi livelli. Dopo il 21.50 siglato la scorsa settimana a Torun (a nove centimetri dal record italiano di Leonardo Fabbri) e dopo il secondo posto aiAssoluti appena tre giorni fa, l’azzurro di origini sudafricane ribadisce l’ottimo stato di forma e conclude al terzo posto la gara disputata nella capitale spagnola. LIVEin ...

