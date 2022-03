Atletica, Coppa Europa lanci 2022: i convocati dell’Italia. Spiccano Ponzio, Weir e Osakue (Di mercoledì 2 marzo 2022) Antonio La Torre, Direttore Tecnico della Nazionale Italiana di Atletica leggera, ha diramato le convocazioni per la Coppa Europa di lanci, che andrà in scena a Leiria (Portogallo) nel weekend del 12-13 marzo. In terra lusitana saranno protagonisti 21 azzurri (11 uomini e 10 donne). Spiccano i pesisti Nick Ponzio (fresco di titolo italiano e autore di 21.53 metri a Torun) e Zane Weir (quinto alle Olimpiadi di Tokyo 2020), la discobola Daisy Osakue (in Giappone ha eguagliato il record italiano con 63.66 metri) e la martellista Sara Fantini (72.61 metri poche settimane fa a Modena, seconda italiana di sempre). Prima presenza in Nazionale per Martina Carnevale (getto del peso) e Cecilia Desideri (lancio del martello). Di seguito gli ... Leggi su oasport (Di mercoledì 2 marzo 2022) Antonio La Torre, Direttore Tecnico della Nazionale Italiana dileggera, ha diramato le convocazioni per ladi, che andrà in scena a Leiria (Portogallo) nel weekend del 12-13 marzo. In terra lusitana saranno protagonisti 21 azzurri (11 uomini e 10 donne).i pesisti Nick(fresco di titolo italiano e autore di 21.53 metri a Torun) e Zane(quinto alle Olimpiadi di Tokyo 2020), la discobola Daisy(in Giappone ha eguagliato il record italiano con 63.66 metri) e la martellista Sara Fantini (72.61 metri poche settimane fa a Modena, seconda italiana di sempre). Prima presenza in Nazionale per Martina Carnevale (getto del peso) e Cecilia Desideri (o del martello). Di seguito gli ...

