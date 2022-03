Atalanta, Percassi: «Partnership con gli americani atto d’amore per il club. Gasperini emozionato» (Di mercoledì 2 marzo 2022) Il presidente dell’Atalanta Percassi ha parlato della nuova Partnership del club con la cordata americana guidata da Pagliuca Antonio Percassi, presidente dell’Atalanta, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato della Partnership del club con la cordata americana guidata da Pagliuca. INTESA – «E’ stato un altro atto d’amore per l’Atalanta, che è nel mio cuore, in quello della mia famiglia, dei tifosi e di Bergamo. Ho visto in Steve Pagliuca la mia stessa passione e ambizione, anche lui come me ha un passato nello sport praticato, anche lui con i Boston Celtics ha avuto l’esperienza di una gestione di successo. Il forte legame Atalanta-Bergamo e i risultati sportivi ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 2 marzo 2022) Il presidente dell’ha parlato della nuovadelcon la cordata americana guidata da Pagliuca Antonio, presidente dell’, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato delladelcon la cordata americana guidata da Pagliuca. INTESA – «E’ stato un altroper l’, che è nel mio cuore, in quello della mia famiglia, dei tifosi e di Bergamo. Ho visto in Steve Pagliuca la mia stessa passione e ambizione, anche lui come me ha un passato nello sport praticato, anche lui con i Boston Celtics ha avuto l’esperienza di una gestione di successo. Il forte legame-Bergamo e i risultati sportivi ...

