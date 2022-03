Atalanta, la rinascita di Miranchuk passa dal cambio di ruolo? (Di mercoledì 2 marzo 2022) Miranchuk ha fatto vedere le sue doti contro la Sampdoria, potrebbe essere il ruolo di falso nove quello per la sua rinascita? Dalla possibile cessione alla conferma per i vari infortuni: Miranchuk vuole prendersi l’Atalanta, cosa che non ha mai fatto dal suo arrivo a Bergamo. Sporadiche prestazioni convincenti e positive, ultima quella da subentrato contro la Sampdoria dove è entrato in campo in un ruolo inedito. Senza punte di ruolo, Gasperini ha deciso di puntare sul russo come falso nove. Scelta giusta e premiata da un gol e un assist per Miranchuk. Potrebbe essere questo ruolo per la svolta a Bergamo? L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 2 marzo 2022)ha fatto vedere le sue doti contro la Sampdoria, potrebbe essere ildi falso nove quello per la sua? Dalla possibile cessione alla conferma per i vari infortuni:vuole prendersi l’, cosa che non ha mai fatto dal suo arrivo a Bergamo. Sporadiche prestazioni convincenti e positive, ultima quella da subentrato contro la Sampdoria dove è entrato in campo in uninedito. Senza punte di, Gasperini ha deciso di puntare sul russo come falso nove. Scelta giusta e premiata da un gol e un assist per. Potrebbe essere questoper la svolta a Bergamo? L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

CalcioNews24 : L'idea di Gasperini ?? - forzaroma : Roma, dall’Atalanta al #derby: 5 sfide di marzo per una primavera di rinascita #ASRoma - CalcioNews24 : La vittoria europea per tornare a brillare anche in campionato: la rinascita dell'#Atalanta ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta rinascita Atalanta, la rinascita di Miranchuk passa dal cambio di ruolo? ... potrebbe essere il ruolo di falso nove quello per la sua rinascita? Dalla possibile cessione alla conferma per i vari infortuni: Miranchuk vuole prendersi l'Atalanta, cosa che non ha mai fatto dal ...

Il Genoa può entrare nel cunicolo salvezza scavato dal Cagliari La talpa è il Cagliari, autore di una rinascita insperata dopo il mercato di gennaio organizzato da ... addirittura sei, segue l'Atalanta a quattro - giacché gli uomini di Aurelio Andreazzoli ...

Atalanta, la rinascita di Miranchuk passa dal cambio di ruolo? Calcio News 24 Atalanta, la rinascita di Miranchuk passa dal cambio di ruolo? Miranchuk ha fatto vedere le sue doti contro la Sampdoria, potrebbe essere il ruolo di falso nove quello per la sua rinascita? Dalla possibile cessione alla conferma per i vari infortuni: Miranchuk vu ...

Il mercato, la difesa e i veterani: così Mazzarri ha fatto rinascere il Cagliari La squadra rossoblù è uscita dalla zona calda della classifica grazie ad una serie di risultati utili La squadra rossoblù è uscita dalla zona calda della classifica grazie ad una serie di risultati ut ...

... potrebbe essere il ruolo di falso nove quello per la sua? Dalla possibile cessione alla conferma per i vari infortuni: Miranchuk vuole prendersi l', cosa che non ha mai fatto dal ...La talpa è il Cagliari, autore di unainsperata dopo il mercato di gennaio organizzato da ... addirittura sei, segue l'a quattro - giacché gli uomini di Aurelio Andreazzoli ...Miranchuk ha fatto vedere le sue doti contro la Sampdoria, potrebbe essere il ruolo di falso nove quello per la sua rinascita? Dalla possibile cessione alla conferma per i vari infortuni: Miranchuk vu ...La squadra rossoblù è uscita dalla zona calda della classifica grazie ad una serie di risultati utili La squadra rossoblù è uscita dalla zona calda della classifica grazie ad una serie di risultati ut ...