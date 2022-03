Advertising

cmdotcom : Atalanta, il nuovo azionista Pagliuca: 'Daremo continuità al progetto sviluppando il brand nel mondo'… - CalcioPillole : ??? Il presidente della Dea ha parlato del nuovo corso societario, sottolineando l'importanza del potenziare il bran… - GermandoGermano : RT @DiMarzio: .@Atalanta_BC, le parole del nuovo azionista Stephen #Pagliuca - DiMarzio : .@Atalanta_BC, le parole del nuovo azionista Stephen #Pagliuca - Atalantinicom : #Atalanta - Impallomeni: 'Atalanta di nuovo scintillante. Ma occhio alla Juve'#Atalanta - -

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta nuovo

...quarti ha fatto fuori in gara secca prima il Napoli (2 - 5) e poi l'(2 - 3), due partite in cui gol ed emozioni non sono mancati. Sabato però la formazione di Vincenzo Italiano ha di...... quando al "Comunale" è di0 - 0, questa volta contro il Brescia, nel quale milita il ... Dalla A, oltre al Brescia, sono scese l'Udinese e quell'che proprio in quella stagione raggiungerà ...Il nuovo azionista dell’Atalanta ha quattro concetti fissi: globalizzazione, tecnologia, gestione virtuosa, vivaio d’eccellenza Steve Pagliuca, nuovo co-presidente Atalanta, svela le sue prossime moss ...Dopo 12 anni, la famiglia Percassi ha ufficializzato la cessione del 55% dell’Atalanta a un gruppo di investitori americani guidato da Stephen Pagliuca, managing partner e co-proprietario dei Boston C ...