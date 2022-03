Asl di Caserta | Corte dei Conti | 200 mila euro di danni dai “furbetti del cartellino”

(Di mercoledì 2 marzo 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Un invito a dedurre emesso dalla Procura regionale delladeiè stato notificato dai carabinieri del Nucleo Antisofisticazione (Nas) dia venti dipendenti dell’Asl di(dirigenti Medici, amministrativi ed infermieri), coinvolti nell’indagine della Procura di Napoli Nord sui episodi di corruzione e assenteismo al dipartimento della Salute Mentale dell’azienda sanitaria locale, che ha sede nella città di Aversa. L’indagine portò all’ arresto di 12 persone nel febbraio 2021 su un totale di 70 indagati, di cui venti per assenteismo. La Procura contabile contesta ai dipendenti ritenuti “del” il danno patrimoniale derivante tanto dall’esborso di retribuzioni non giustificato vista l’assenza ...

I carabinieri del Nas dihanno notificato un invito a dedurre, emesso dalla Procura Regionale della Corte dei Conti, nei confronti di 20 dipendenti dell'di(dirigenti medici, amministrativi ed infermieri) a vario titolo ritenuti coinvolti in una serie di illeciti allontanamenti dal servizio con conseguente danno all'Erario. - continua ...Nubi all'orizzonte all'didove 20 dipendenti, tra dirigenti medici, amministrativi ed infermieri, questa mattina hanno ricevuto un invito a dedurre emesso dalla Procura Regionale della Corte dei Conti e ...AVERSA (Caserta) - In data odierna i Carabinieri del N.A.S. di Caserta hanno notificato un invito a dedurre, emesso dalla Procura Regionale della Corte dei Conti, nei confronti di 20 dipendenti dell’A ...L’indagine trae origine da una segnalazione inviata nel 2017 del direttore generale dell’Asl di Caserta, nella quale si segnalavano numerosissime anomalie in ...