Ascolti tv ieri, martedì 1 marzo, dati auditel e share: chi ha vinto? (Di mercoledì 2 marzo 2022) Ecco gli Ascolti tv di ieri martedì 1 marzo 2022: chi ha vinto la sfida dell’auditel tra la fiction Lea Un nuovo giorno, la puntata di Stasera tutto è possibile con Stefano De Martino e la partita di Champions League Villarreal Vs Juventus? Ecco tutti i dati di ieri compresi di share. Leggi anche: LOL 2: quante puntate... Leggi su donnapop (Di mercoledì 2 marzo 2022) Ecco glitv di2022: chi hala sfida dell’tra la fiction Lea Un nuovo giorno, la puntata di Stasera tutto è possibile con Stefano De Martino e la partita di Champions League Villarreal Vs Juventus? Ecco tutti idicompresi di. Leggi anche: LOL 2: quante puntate...

Advertising

chetempochefa : Ascolti importanti per #CTCF con una puntata in gran parte dedicata all’attualità: 2,8 milioni di telespettatori e… - QuiMediaset_it : Nuovo record di ascolti per @pomeriggio5: ieri il programma di #Canale5 ha segnato il 17.12% di share e 2.267.000 t… - infoitcultura : Ascolti tv ieri: debutto Vostro Onore vs Grande Fratello Vip, chi ha vinto - AnnaMancini81 : Ascolti Tv lunedì 28 febbraio 2022, Vostro Onore 18.9%, GF Vip 23% - ChiaraFracasssi : @silviabaro66 @Palazzo_Chigi Non è così. La realtà è pubblicamente scritta: ieri Macron ha parlato con Putin ottene… -