Ascolti TV | dati Auditel di ieri | martedì 1 marzo 2022

(Di mercoledì 2 marzo 2022) Idei programmi più visti di, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 la fiction Lea, un nuovo giorno ha totalizzato in media 4886 spettatori (19.29% di share). La partita di calcio di Coppa Italia: Milan-Inter su Canale5 ha conquistato in media 6028 spettatori (share 23.92%), mentre il film Grease su Italia1 ha realizzato 782 spettatori (3.34%). Su Rai2 il programma Stasera tutto è possibile ha portato a casa 1437 spettatori (7.62%), mentre la puntata di #Cartabianca su Rai3 ne ha avuti 1080 spettatori (5.09%). Su Rete4 la puntata del programma di attualità Fuori dal Coro ha totalizzato 1031 spettatori (5.68%) e su La7 la puntata di ...

... non perde terreno e anzi incrementa i suoirispetto alla scorsa settimana: in tutto ha ... con l'informazione sul conflitto ucraino, hanno incrementato i loro. #Cartabianca (Rai Tre) ha ...