Ascolti Tv Analisi 1 marzo 2022: Milan-Inter fa 6 milioni ma non è record. Lea chiude bene col colpo di scena. De Martino, fuori clima, raggiunto da Floris che stacca Giordano e Berlinguer (Di mercoledì 2 marzo 2022) Ascolti TV al top: Tg1 delle 20.00 6,4 milioni e 26,57%. Su Canale5 Milan-Inter a 6,028 milioni ed il 23,92%. Su Rai1 I Soliti Ignoti a 5,165 milioni e 19,74. Su Canale5 il Tg5 a 5,153 milioni e 21,28%. Su Rai1 Lea, primo episodio, a 4,886 milioni e 19,3% La guerra in Ucraina – martedì primo marzo – in prima serata è stata raccontata e monitorata nei tre talk: da Giovanni Floris su La7, Bianca Berlinguer su Rai3 e Mario Giordano su Rete4. La prima semifinale (di andata) di Coppa Italia, in onda su Canale 5, e la puntata finale di Lea su Rai1, hanno comunque concentrato buona parte delle preferenze del pubblico. Mentre hanno completato la griglia Stefano De Martino su ... Leggi su tvzoom (Di mercoledì 2 marzo 2022)TV al top: Tg1 delle 20.00 6,4e 26,57%. Su Canale5a 6,028ed il 23,92%. Su Rai1 I Soliti Ignoti a 5,165e 19,74. Su Canale5 il Tg5 a 5,153e 21,28%. Su Rai1 Lea, primo episodio, a 4,886e 19,3% La guerra in Ucraina – martedì primo– in prima serata è stata raccontata e monitorata nei tre talk: da Giovannisu La7, Biancasu Rai3 e Mariosu Rete4. La prima semifinale (di andata) di Coppa Italia, in onda su Canale 5, e la puntata finale di Lea su Rai1, hanno comunque concentrato buona parte delle preferenze del pubblico. Mentre hanno completato la griglia Stefano Desu ...

