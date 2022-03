Ascolti TV 1 marzo | ai Soliti Ignoti Giorgio Pasotti esulta assieme ad Amadeus

(Di mercoledì 2 marzo 2022) Il mese diè partito piuttosto bene, almeno per quanto riguardano glitv del Prime Time. Sia Rai che Mediaset hanno ottenuto dei riscontri positivi, da una parte con Lea - Un Nuovo Giorno e dall'altra parte con Milan-Inter di Coppa Italia. Nell'arco della giornata, invece, tra i game show si segnalano la vincita diai- Il ritorno, la cui somma è stata devoluta interamente in beneficenza, e il boom di Flavio Insinna con L'Eredità. Quest'ultima trasmissione continua ad essere la più gettonata del momento.TV ieri 1, ultima puntata per Anna Valle ma vince la partita Milan-Inter Serata importante per Rai 1, che ha trasmesso l'ultima puntata della fiction con Anna Valle, Lea - Un Nuovo Giorno. A ...

2 marzo, su Rai 1 in prima serata. Dopo il successo in TV del suo primo film da regista, Wine to Love con Ornella Muti, che è stato record di ascolti nella fascia serale, Domenico Fortunato torna su ...L'ultima puntata è arrivata infatti proprio nel giorno del calcio che incolla il pubblico alla tv! L'ultima puntata di Lea-un nuovo giorno ha sfidato ieri, 1 marzo 2022 la partita che ha visto scender ...