Ascolti tv 1 marzo 2022 | Milan-Inter volano in Auditel e Anna Valle cresce

(Di mercoledì 2 marzo 2022)tv: la partita di Coppa Italia su Canale5 vola in vetta alla classifica Nonostante il pareggio a reti inviolate, l’andata della semifinale di Coppa Italia train diretta su Canale5 ha fa fatto il pieno ditv con il 23,9% e 6,028 milioni di tifosi collegati. Martedì scorso, sulla stessa rete, la partita di Champions League tra Villareal e Juventus aveva fatto il 21,16% e 5,3 milioni. Seconda posizione per Lea, un nuovo giorno su Rai1 con il 21,1% e 4,830 milioni di contatti. Settimana scorsa la fiction conaveva raccolto il 20,7% e 4,6 milioni. Chiude il podio diMartedì su La7 che ha registrato il 7,3% di share media e 1,593 milioni di telespettatori. Sette giorni fa il talk show di Giovanni Floris aveva portato a casa il 5,05% e 1 ...

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti marzo

tv martedì 12022: preserale e access prime time Rai Uno " L'Eredità" La Sfida dei 7 ha avuto 3.589.000 spettatori e il 20.5 % di share; L'Eredità ha raccolto 5.159.000 spettatori e il ...Glidella seconda stagione, invece, hanno registrato una media di 16,3 milioni di ...seconda stagione del teen drama va in onda in Italia in versione doppiata su Sky Atlantic lunedì 7. ...Ieri martedì 1 marzo è andata in onda l’ultima puntata della fiction ... Al momento non si hanno notizie ufficiali su una seconda stagione, però visti i buoni ascolti è molto probabile che venga ...Tutti i dati della prima serata e non solo: spettatori e share dei principali appuntamenti di martedì 1 marzo 2022 ...