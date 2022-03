Arrestato il commesso spacciatore di 29 anni | la droga nascosta dentro l' armadio

zazoomblog : Dosi di hashish e marijuana nelle confezioni di canapa legale: arrestato il commesso spacciatore - #hashish… - infoitinterno : Latitante arrestato al bar dopo la segnalazione: avrebbe commesso delle rapine nel Milanese - infoitinterno : Madonna di Campagna, arrestato un latitante: di recente aveva commesso due rapine nel Milanese - SofiJ92355575 : @VicolodelleNews É un dato di fatto Quindi se uno viene arrestato la colpa non é sua e dei crimini che ha commesso… - SofiJ92355575 : É un dato di fatto Quindi se uno viene arrestato la colpa non é sua e dei crimini che ha commesso ma di chi lo ha… -

Ultime Notizie dalla rete : Arrestato commesso

corriereadriatico.it

SENIGALLIA -dai carabinieri unspacciatore, trovato in possesso di 70 grammi di 'fumo'. Si tratta di un 29enne senigalliese residente a Marzocca, già noto alle forze dell'ordine, che lavora in ...Assolto per non avereil fatto e disposta la scarcerazione immediata per Davide Corallo, il carabiniere accusato ... L'uomo funel giugno del 2020 e secondo la ricostruzione dei ...SENIGALLIA - Arrestato dai carabinieri un commesso spacciatore, trovato in possesso di 70 grammi di “fumo”. Si tratta di un 29enne senigalliese residente a Marzocca, già noto ...La Corte di Assise di Siracusa ha assolto con la formula «per non avere commesso il fatto» Davide Corallo, il carabiniere accusato di avere ucciso il cuoco modicano Peppe Lucifora, il 10 novembre del ...