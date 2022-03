«Arrestate Vladimir Putin»: uomo d’affari russo offre una taglia da un milione di dollari (Di mercoledì 2 marzo 2022) Una taglia da un milione di dollari, tanto è disposto a offrire l’uomo d’affari russo Alex Konanykhin per l’arresto di Vladimir Putin. L’annuncio, pubblicato sui social dal magnate, è rivolto a «qualsiasi agente di polizia che, adempiendo al proprio dovere costituzionale, arresti Putin come criminale di guerra ai sensi delle leggi russe e internazionali». «Putin non è il presidente russo poiché è salito al potere come risultato di un’operazione speciale di esplosioni di condomini in Russia, ha poi violato la Costituzione eliminando le libere elezioni e uccidendo i suoi oppositori» ha scritto su LinkedIn l’uomo, che da anni vive in Usa e non teme ritorsioni per le sue dichiarazioni ... Leggi su blog.libero (Di mercoledì 2 marzo 2022) Unada undi, tanto è disposto a offrire l’Alex Konanykhin per l’arresto di. L’annuncio, pubblicato sui social dal magnate, è rivolto a «qualsiasi agente di polizia che, adempiendo al proprio dovere costituzionale, arresticome criminale di guerra ai sensi delle leggi russe e internazionali». «non è il presidentepoiché è salito al potere come risultato di un’operazione speciale di esplosioni di condomini in Russia, ha poi violato la Costituzione eliminando le libere elezioni e uccidendo i suoi oppositori» ha scritto su LinkedIn l’, che da anni vive in Usa e non teme ritorsioni per le sue dichiarazioni ...

