Arrendetevi o bombardiamo | l' ultimatum a Konotop | il sindaco scende in piazza | Video

Leggi su panorama

(Di mercoledì 2 marzo 2022) "". Questo l'lanciato dalle forze russe a, città ucraina di 85.000 abitanti. Un breve filmato mostra il momento in cui ilinper parlare al popolo della sua città e confrontarsi su quale decisione prendere. Guarda tutti iGuerra Russia-Ucraina, il messaggio di Shevchenco a San Siro“Cari amici italiani, da San Siro vi chiedo di far sentire il ...Guerra Russia-Ucraina: papà in lacrime saluta la figlia in partenzaTantissime le foto ed iche mostrano la sofferenza ed il ...Guerra Russia-Ucraina: auto in fuga da KievLunghe colonne d'auto in uscita dalla città di Kiev. È ciò che ...