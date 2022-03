Apple sospenderà la vendita dei suoi prodotti in Russia (Di mercoledì 2 marzo 2022) Martedì Apple ha annunciato che sospenderà la vendita dei suoi prodotti e il funzionamento di alcuni suoi servizi in Russia, in risposta alla guerra che il presidente russo Vladimir Putin ha iniziato in Ucraina. Apple ha detto di essere «profondamente Leggi su ilpost (Di mercoledì 2 marzo 2022) Martedìha annunciato cheladeie il funzionamento di alcuniservizi in, in risposta alla guerra che il presidente russo Vladimir Putin ha iniziato in Ucraina.ha detto di essere «profondamente

Advertising

ilpost : Apple sospenderà la vendita dei suoi prodotti in Russia - Dondolino72 : RT @ilpost: Apple sospenderà la vendita dei suoi prodotti in Russia - gemin_steven98 : RT @ilpost: Apple sospenderà la vendita dei suoi prodotti in Russia - Rom_Lisa : RT @ilpost: Apple sospenderà la vendita dei suoi prodotti in Russia - romi_andrio : RT @ilpost: Apple sospenderà la vendita dei suoi prodotti in Russia -