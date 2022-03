Apple rimuove RT e Sputnik News dall’App Store

(Di mercoledì 2 marzo 2022) Non ci sarà nessuna app riferita a RT o anell’. Questa è la decisione del colosso di Cupertino, che si è così allineato anche agli altri giganti della tecnologia. Nella giornata di ieri, ad esempio, Google aveva eliminato i canali YouTube dei due media affiliati allo stato russo per tutti i cittadini europei. La stessa cosa, adesso, viene portata avanti da, che ha rimosso le applicazioni dei media al di fuori dal territorio russo.blocca RT eper evitare la diffusione di informazione propagandistica sul conflitto russo-ucraino. LEGGI ANCHE > Google blocca i canali di RT e disiu YouTube in tutta Europablocca RT e ...

Il provvedimento delle scorse ore disu Novikombank e Promsvyazbank potrebbe essere seguito da altri , analoghi, per rimuovere dall'elenco di quelle compatibili conPay anche le altre ...Se l'amico o il familiare scelto rifiuta la richiesta ose stesso come contatto di recupero,...al dispositivo con il contatto di recupero Se dimentichiamo la password del nostro IDo non ...Sono tantissime le offerte oggi su Amazon. A partire da certi prodotti Apple di alti livelli, con sconti anche superiori ai 200 euro. Ma occhio anche alle schede di memoria e ai processori Ryzen: oggi ...Apple sospende la vendita di tutti i suoi prodotti in Russia. Lo afferma la scoietà in una nota, annunciando che rimuoverà RT News e Sputnik dai suo App Store fuori dalla Russia. (ANSA) ...