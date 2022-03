Apple conferma evento per l'8 Marzo. In arrivo iPhone SE, iPad Air e nuovi MacBook Pro? (Di mercoledì 2 marzo 2022) Apple ha diffuso gli inviti per un nuovo evento di presentazione Prodotti per il Prossimo 8 Marzo. La parola chiave dell'invito è "prestazioni": in arrivo nuovi Prodotti della serie Pro oltre all'ampiamente atteso iPhone SE?... Leggi su dday (Di mercoledì 2 marzo 2022)ha diffuso gli inviti per un nuovodi presentazionedotti per ilssimo 8. La parola chiave dell'invito è "prestazioni": indotti della serieoltre all'ampiamente attesoSE?...

