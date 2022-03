Applausi al Paok | il presidente mette a disposizione un albergo di lusso per gli ucraini

Leggi su rompipallone

(Di mercoledì 2 marzo 2022) Ivan Savvidis, il proprietario greco-russo del, società polisportiva greca con sede a Salonicco, nota principalmente per le sezioni calcistica e cestistica, si è offerto di offrire gratuitamente alloggio ai rifugiati greci dell’Ucraina nel suo complesso alberghiero di, stando a quanto riportano i media locali. SavvidisL’uomo, che ha fatto fortuna nell’industria del tabacco ed è stato deputato nel partito politico di Putin,rà adei rifugiati 487 camere del suo complesso di Porto Carras, nella penisola Calcidica. Savvidis è in contatto con il governo greco, che sta conducendo un’operazione per evacuare i connazionali greci dalla zona di combattimento di Mariupol nel sud dell’Ucraina. Chiara Dell’Orto