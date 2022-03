Antonio Medugno, il grave disturbo dell’ex gieffino: “Ho paura di me stesso” (Di mercoledì 2 marzo 2022) Un grave disturbo per l’ex gieffino Antonio Medugno che confessa le problematiche: “Ho paura di me stesso”. Continua imperterrito l’appuntamento con il Grande Fratello Vip, con i tanti concorrenti presenti che non vogliono saperne di mollare. C’è però la figura di Antonio Medugno che non vive un momento facile. Infatti, all’interno del confessionale, c’è stata per lui l’amara confessione. Addirittura un pianto a dir poco sconsolato in seguito all’uscita di scena di una persona a lui molto cara, parliamo nello specifico di Nathaly Caldonazzo. Antonio Medugno (web source)Il noto personaggio dello spettacolo, ha avuto modo di far conoscere a tutti le difficoltà che sta vivendo, con la ... Leggi su topicnews (Di mercoledì 2 marzo 2022) Unper l’exche confessa le problematiche: “Hodi me”. Continua imperterrito l’appuntamento con il Grande Fratello Vip, con i tanti concorrenti presenti che non vogliono saperne di mollare. C’è però la figura diche non vive un momento facile. Infatti, all’interno del confessionale, c’è stata per lui l’amara confessione. Addirittura un pianto a dir poco sconsolato in seguito all’uscita di scena di una persona a lui molto cara, parliamo nello specifico di Nathaly Caldonazzo.(web source)Il noto personaggio dello spettacolo, ha avuto modo di far conoscere a tutti le difficoltà che sta vivendo, con la ...

