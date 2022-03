Anticipazioni Amici 2021, che fine ha fatto Crytical? La novità (Di mercoledì 2 marzo 2022) Anticipazioni Amici 2021. Nella scorsa domenica 27 febbraio dopo essere entrati nel vivo con la prima gara interna tra i cantanti poi successivamente giudicata dal Volo in molti si sono chiesti che fine ha fatto Crytical? Tutti si sono esibiti, tranne lui. Naturalmente il tutto non è sfuggito agli occhi dei fan e spettatori più attenti. La classe non è al completo si saranno domandati in tanti. Ebbene si mancava il cantante della Pettinelli Crytical, ma il motivo della sua assenza? In molti si sono chiesti il perché, ma nessuno ne ha parlato e nemmeno Maria è entrata nel merito della questione. Si parla di semplice influenza. Ebbene secondo le Anticipazioni in nostro possesso Crytical si è ripreso e domenica sarà regolarmente ... Leggi su zon (Di mercoledì 2 marzo 2022). Nella scorsa domenica 27 febbraio dopo essere entrati nel vivo con la prima gara interna tra i cantanti poi successivamente giudicata dal Volo in molti si sono chiesti cheha? Tutti si sono esibiti, tranne lui. Naturalmente il tutto non è sfuggito agli occhi dei fan e spettatori più attenti. La classe non è al completo si saranno domandati in tanti. Ebbene si mancava il cantante della Pettinelli, ma il motivo della sua assenza? In molti si sono chiesti il perché, ma nessuno ne ha parlato e nemmeno Maria è entrata nel merito della questione. Si parla di semplice influenza. Ebbene secondo lein nostro possessosi è ripreso e domenica sarà regolarmente ...

