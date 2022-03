Annunziata e i 13 sindaci | quando ha parlato Palazzo San Giacomo fino a due giorni fa

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 2 marzo 2022) Tempo di lettura: 6 minutiNapoli – Mimmo: per 43 anni capo ufficio stampa del Comune di Napoli, al secondo giorno da pensionato. Cosa sta facendo? “Un comunicato stampa per l’associazione sportiva di mio figlio Livio: lui e i suoi compagni, mentre reclamano un posto per svolgere la loro disciplina, il surfskate, hanno promosso una iniziativa solidale per l’Ucraina”. Ha ragione Ciro Fusco, storico fotografo dell’Ansa: lei è il “Mimmortale”. “Di immortale c’è solo la genialità di Ciro Fusco”. Però… “Mio figlio ha detto: Papà, ora finalmente sei libero. E ora gli sto dando una mano”. Finalmente. “Prima avevo una retrosia etica: non volevo che passasse lui per privilegiato e io in conflitto di interessi. Ora, non essendo più in servizio, mi sento più libero”. Bella la vita da pensionato. “Ho ricevuto circa 1600 messaggi, una marea di affetto e ...