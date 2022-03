Anna Safroncik, chi è il fidanzato Tommaso Cicchinelli: “Ho cercato di mantenerlo segreto” (Di mercoledì 2 marzo 2022) Chi è il fidanzato di Anna Safroncik? Si tratterebbe del deejay Tommaso Cicchinelli con cui l’attrice ha già avuto una relazione dal 2016 al 2018. Il ritorno di fiamma sarebbe avvenuto nel 2020 ma non è mai stato confermato: l’anno scorso, infatti, l’attrice, si limitò a dire di essere felicemente fidanzata per smentire le voci di un presunto flirt con Ignazio Moser erroneamente attribuitole. “Tra lei e il suo uomo, il deejay Tommaso Cicchinelli, ex della showgirl Antonella Mosetti, la passione è evidente” si legge sul settimanale Vero che ha immortalato la coppia innamoratissima nel mare della Grecia quest’estate: “I due non si staccano un attimo (…) E anche in acqua i due non si separano proprio mai. È evidente che a unirli è un grande feeling, un’intensa ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 2 marzo 2022) Chi è ildi? Si tratterebbe del deejaycon cui l’attrice ha già avuto una relazione dal 2016 al 2018. Il ritorno di fiamma sarebbe avvenuto nel 2020 ma non è mai stato confermato: l’anno scorso, infatti, l’attrice, si limitò a dire di essere felicemente fidanzata per smentire le voci di un presunto flirt con Ignazio Moser erroneamente attribuitole. “Tra lei e il suo uomo, il deejay, ex della showgirl Antonella Mosetti, la passione è evidente” si legge sul settimanale Vero che ha immortalato la coppia innamoratissima nel mare della Grecia quest’estate: “I due non si staccano un attimo (…) E anche in acqua i due non si separano proprio mai. È evidente che a unirli è un grande feeling, un’intensa ...

