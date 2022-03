Anna Borsa uccisa a 30 anni dall’ex compagno | il drammatico racconto dopo il femminicidio sul posto di lavoro

Advertising

fanpage : Dopo qualche ora di fuga, gli agenti della Polizia Stradale hanno fermato Alfredo Erra, l'uomo accusato di aver ucc… - tvoggi : PONTECAGNANO FAIANO: CANDELE E MIMOSE PER LA FIACCOLATA DI ANNA È una fiaccolata lunga e silenziosa quella con la q… - simonmp1 : RT @EcciseM: Anna Borsa, 30 anni. È stata uccisa stamattina a Pontecagnano Faiano, Sa. Dal suo ex. La guerra, tutta italiana, che non finir… - corrmezzogiorno : #Napoli Fiori e ceri davanti al negozio dove è stata uccisa Anna Borsa - ONDANEWSweb : Femminicidio Anna Borsa. La comunità di Pontecagnano la ricorda con una fiaccolata - -

ITALIA - Omicidio in provincia di Salerno. Una donna di 30 anni,, è stata uccisa a Pontecagnano Faiano dall'ex compagno mentre si trovava all'interno di un salone di parrucchiere. L'uomo, di 40 anni, ha esploso diversi colpi di arma da fuoco contro di ...aveva paura: il suo ex le aveva già buttato alcol e benzina addosso tempo fa': agghiaccianti, le dichiarazioni della collega di, la giovane del '92 freddata dal suo ex, A. E. le sue iniziali, ieri mattina, presso il salone di parrucchiere dove lavorava, in via Tevere, a Pontecagnano. Il cordoglio di Salerno Pulita ...La comunità di Pontecagnano si è riunita ieri sera in piazza Sabbato per ricordare Anna Borsa, la 30enne uccisa ieri mattina dall'ex fidanzato, Alfredo Erra. Una fiaccolata pregna di dolore e silenzio ...SALERNO – Svolta nelle indagini sull’omicidio di Anna Borsa, 30 anni, uccisa ieri mattina a Pontecagnano Faiano, in provincia di Salerno (LEGGI LA NOTIZIA). Il maggior indiziato dell’omicidio è l’ex ...