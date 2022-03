Anna ammazzata – Carabinieri catturano l’ex. Il Procuratore: “Si è sparato, ha proiettile nel cranio” (Di mercoledì 2 marzo 2022) Femminicidio di Pontecagnano Faiano: 12 ore dopo lo sconvolgente fatto di sangue il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno, Giuseppe Borrelli, ritiene di aver chiuso il cerchio. Nella ricostruzione “che sarà sottoposta al vagli del GIP” è definita la dinamica ed è attribuito il movente; è ritrovata l’arma del delitto ed è catturato il presunto omicida. Alle ore 21.24 del 1 marzo diffonde una nota-stampa ricca di particolari, alcuni dei quali fino ad allora inediti. Si legge: “I Carabinieri del Comando Provinciale di Salerno hanno eseguito un decreto di fermo di indiziato di delitto emesso da questa Procura a carica di un uomo, classe 1982, di Pontecagnano Faiano, per i reati di omicidio premeditato, tentato omicidio e porto abusivo di arma da fuoco. La provvisoria ricostruzione operata dagli inquirenti sarà sottoposta al vagli del ... Leggi su ladenuncia (Di mercoledì 2 marzo 2022) Femminicidio di Pontecagnano Faiano: 12 ore dopo lo sconvolgente fatto di sangue ildella Repubblica presso il Tribunale di Salerno, Giuseppe Borrelli, ritiene di aver chiuso il cerchio. Nella ricostruzione “che sarà sottoposta al vagli del GIP” è definita la dinamica ed è attribuito il movente; è ritrovata l’arma del delitto ed è catturato il presunto omicida. Alle ore 21.24 del 1 marzo diffonde una nota-stampa ricca di particolari, alcuni dei quali fino ad allora inediti. Si legge: “Idel Comando Provinciale di Salerno hanno eseguito un decreto di fermo di indiziato di delitto emesso da questa Procura a carica di un uomo, classe 1982, di Pontecagnano Faiano, per i reati di omicidio premeditato, tentato omicidio e porto abusivo di arma da fuoco. La provvisoria ricostruzione operata dagli inquirenti sarà sottoposta al vagli del ...

Advertising

Aradhana_ic : @ANTDIL Ti informo che il pensiero libero in Russia non c'è mai stato. Chiedilo ad Anna Politkovskaja. A no è morta… - LuigiGelli : RT @paolodeluca73: Anna Politomskaja e’ stata ammazzata a Mosca il 7 ottobre 2006. Il giorno del compleanno di Putin. 16 anni fa. Per aver… - PinoWhite1958 : RT @paolodeluca73: Anna Politomskaja e’ stata ammazzata a Mosca il 7 ottobre 2006. Il giorno del compleanno di Putin. 16 anni fa. Per aver… - MARICAVICCHIOLO : RT @paolodeluca73: Anna Politomskaja e’ stata ammazzata a Mosca il 7 ottobre 2006. Il giorno del compleanno di Putin. 16 anni fa. Per aver… - andreascaloni : @Gaspa @R__Pizzi Ma poi mi chiedo, tra le tante cose: ci voleva l'aggressione all'Ucraina per capire chi è Putin? A… -