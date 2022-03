Anguissa verso il recupero | può succedere contro il Milan

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 2 marzo 2022) I giorni peggiori, a livello di infortuni, sono ormai alle spalle per il Napoli di Luciano Spalletti, che comunque, anche nella sfida al verticeil, dovrà fare a meno di alcuni giocatori. In questo momento, ancora fermi ai box ci sono Malcuit, Tuanzebe, Lozano e. L’unico che sembra avere qualche possibilità di recuperare per la gara di domenica sera è proprio il centrocampista camerunense. FOTO: Getty – NapoliSecondo Tuttosport, infatti,è più avanti nelrispetto agli altri tre, ragion per cui non è impossibile pensare ad una sua convocazione. Sarebbe già una notizia non da poco, visto che nelle ultime otto gare di Serie A, tra infortuni e Coppa d’Africa, il centrocampista ex Fulham ha disputato solamente sedici minuti ...