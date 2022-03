Andrea Cafà (Cifa Italia) a Draghi: "L'Italia dia impulso a un'Europa politica. Attivare subito un sistema di approvvigionamento unico per l'energia" (Di mercoledì 2 marzo 2022) "Sono davvero preoccupato per le grandi difficoltà che imprese e famiglie Italiane dovranno affrontare a causa dell'aumento del costo dell'energia” dichiara Andrea Cafà, presidente dell'associazione di imprese Cifa Italia: “La nostra confederazione propone, per l'immediato, di congelare per 12 mesi i costi di sistema sul gasolio e sul gas per evitare che il caro energia ricada su di esse”. “Serve, poi, la costituzione di una task force che revisioni e potenzi il Piano della transizione energetica sostenibile delle aree idonee, recentemente approvato dai dicasteri guidati dal ministro Cingolani e dal ministro Giorgetti, e che si occupi anche di una veloce messa a terra semplificando al massimo la burocrazia”. “La ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 2 marzo 2022) "Sono davvero preoccupato per le grandi difficoltà che imprese e famigliene dovranno affrontare a causa dell'aumento del costo dell'” dichiara, presidente dell'associazione di imprese: “La nostra confederazione propone, per l'immediato, di congelare per 12 mesi i costi disul gasolio e sul gas per evitare che il caroricada su di esse”. “Serve, poi, la costituzione di una task force che revisioni e potenzi il Piano della transizione energetica sostenibile delle aree idonee, recentemente approvato dai dicasteri guidati dal ministro Cingolani e dal ministro Giorgetti, e che si occupi anche di una veloce messa a terra semplificando al massimo la burocrazia”. “La ...

