Andrea Bacchetti il pianista nel pallone

(Di mercoledì 2 marzo 2022) Continua la polemica su Salerno da parte del maestro, in contraddittorio con Dj Aniceto e Auriemma Di Tommaso D’Angelo & Olga Chieffi Continua l’ attacco a Salerno delgenovese, ospite di Tiki Taka che, lunedì sera, si è ritrovato a rendere conto delle sue esternazioni contro la città al Dj Aniceto e a Raffaele Auriemma, nonché al maggiordomo dello studio Enzo Fortunato, originario di Ravello. Puntata ancora interlocutoria, poiché Dj Aniceto era il meno indicato a redarguire un musicista classico, anche perché non presente certamente in sala in quel marzo del 2016, né ravvisiamo quale buon lettore dell’unica testata cittadina che si ostini a rispettare ancora la tradizione e la buona pratica della recensione tecnica, ovvero Le Cronache, il quotidiano che io ho fondato e dirigo, dando lo spunto al ...

