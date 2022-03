Anche 70 samurai tra i volontari della legione internazionale a difesa di Kiev (Di mercoledì 2 marzo 2022) Roma, 2 mar – Settanta samurai giapponesi volontari per difendere Kiev dall’offensiva russa. Tra di loro ci sono 50 ex membri (in gran parte ufficiali) delle Forze di autodifesa del Giappone e Anche due veterani della legione straniera francese. Tutti hanno compilato la richiesta per andare a combattere con le forze di Kiev. Lo riporta il giornale giapponese Mainichi Shimbun, citando un’organizzazione di Tokyo. Settanta samurai volontari nella legione internazionale a difesa di Kiev Un portavoce dell’ambasciata ucraina in Giappone ha dichiarato di aver ricevuto chiamate da persone che “vogliono combattere per l’Ucraina”. La notizia è stata ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 2 marzo 2022) Roma, 2 mar – Settantagiapponesiper difenderedall’offensiva russa. Tra di loro ci sono 50 ex membri (in gran parte ufficiali) delle Forze di autodel Giappone edue veteranistraniera francese. Tutti hanno compilato la richiesta per andare a combattere con le forze di. Lo riporta il giornale giapponese Mainichi Shimbun, citando un’organizzazione di Tokyo. SettantanelladiUn portavoce dell’ambasciata ucraina in Giappone ha dichiarato di aver ricevuto chiamate da persone che “vogliono combattere per l’Ucraina”. La notizia è stata ...

Advertising

Adnkronos : #Ucraina-Russia, anche '70 samurai' volontari per #Kiev. - Carmen5633 : RT @IlPrimatoN: Tra di loro molti ex ufficiali delle Forze di autodifesa del Giappone e due veterani della Legione straniera #UkraineRussia… - SoniaLaVera : RT @IlPrimatoN: Tra di loro molti ex ufficiali delle Forze di autodifesa del Giappone e due veterani della Legione straniera #UkraineRussia… - Alessandro_Amad : RT @IlPrimatoN: Tra di loro molti ex ufficiali delle Forze di autodifesa del Giappone e due veterani della Legione straniera #UkraineRussia… - IlPrimatoN : Tra di loro molti ex ufficiali delle Forze di autodifesa del Giappone e due veterani della Legione straniera… -