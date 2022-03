Anastasiia Lenna: la modella armata e la guerra tra Ucraina e Russia, ecco la verità (Di mercoledì 2 marzo 2022) Sono bastati alcuni scatti della bellissima modella Ucraina Anastasiia Lenna con un fucile in mano, accanto a una delle palazzine bombardate di Kiev, per far titolare alcuni giornali italiani che la ragazza era entrata in guerra contro la Russia per difendere la patria. guerra Russia-Ucraina: la modella Anastasiia Lenna si schiera per la pace E invece l’ex Miss Grand Ukraine, appassionata di softair, stava facendo un servizio fotografico e ha postato alcuni scatti per inneggiare alla pace, anche se forse il modo scelto non è stato forse quello più convenzionalmente corretto, visto l’uso dell’arma, anche se non vera. Immediatamente, nel vederla con la mimetica e il fucile, i media ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 2 marzo 2022) Sono bastati alcuni scatti della bellissimacon un fucile in mano, accanto a una delle palazzine bombardate di Kiev, per far titolare alcuni giornali italiani che la ragazza era entrata incontro laper difendere la patria.: lasi schiera per la pace E invece l’ex Miss Grand Ukraine, appassionata di softair, stava facendo un servizio fotografico e ha postato alcuni scatti per inneggiare alla pace, anche se forse il modo scelto non è stato forse quello più convenzionalmente corretto, visto l’uso dell’arma, anche se non vera. Immediatamente, nel vederla con la mimetica e il fucile, i media ...

