Ana Carrasco ha bene in mente gli obiettivi da raggiungere

L'inizio del motomondiale è ormai vicinissimo: la stagione 2022 si apre venerdì 4 marzo con le prove libere, si prosegue sabato con le qualifiche e domenica con la gara. In Moto3, con il Team BOE SKX, esordirà Ana Carrasco che ha bene in mente gli obiettivi da raggiungere.

Ana Carrasco è una delle new entries della stagione 2022 delle due ruote. La pilota spagnola gareggerà per la prima volta in carriera nella categoria di Moto3, alle spalle però, vanta un titolo iridato vinto in WorldSSP300 2018. Ana farà parte del Team BOE SKX che l'ha fortemente voluta e che nutre grande stima nei suoi confronti. Carrasco è molto determinata: punta a fare bene e soprattuto ...

covrtana : @tvadave Io per la moto3 per Ana Carrasco, ma soprattutto per al moto2 per Acosta, che ha fatto dei test spaventosi… -