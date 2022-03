Amici 21, anticipazioni pomeridiano 2 marzo 2022: oggi in onda dopo Uomini e Donne (Di mercoledì 2 marzo 2022) Mancano davvero poche settimane al Serale di Amici, il talent show di successo di Canale 5, e gli allievi, quelli che ancora non hanno ottenuto la tanto ambita maglia, sono sempre più ‘agguerriti’, in sfida tra di loro. Chi riuscirà a convincere i maestri e ad arrivare alla fase finale del programma? Ma cosa succederà nel daytime di oggi, mercoledì 2 marzo? anticipazioni daytime di Amici e cosa è successo ieri dopo la puntata di domenica, Rudy Zerbi ha deciso di convocare in studio tutti i cantanti, tutti quelli che hanno partecipato alla corale, partita per ben 2 volte in modo disastroso. La colpa sembrerebbe essere di Gio Montana, l’allievo di Anna Pettinelli, che ha più volte sbagliato l’attacco della canzone ‘Una vita in vacanza’, portandosi dietro, quasi a catena, tutti gli ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 2 marzo 2022) Mancano davvero poche settimane al Serale di, il talent show di successo di Canale 5, e gli allievi, quelli che ancora non hanno ottenuto la tanto ambita maglia, sono sempre più ‘agguerriti’, in sfida tra di loro. Chi riuscirà a convincere i maestri e ad arrivare alla fase finale del programma? Ma cosa succederà nel daytime di, mercoledì 2daytime die cosa è successo ierila puntata di domenica, Rudy Zerbi ha deciso di convocare in studio tutti i cantanti, tutti quelli che hanno partecipato alla corale, partita per ben 2 volte in modo disastroso. La colpa sembrerebbe essere di Gio Montana, l’allievo di Anna Pettinelli, che ha più volte sbagliato l’attacco della canzone ‘Una vita in vacanza’, portandosi dietro, quasi a catena, tutti gli ...

