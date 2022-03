Alta Velocità Battipaglia-Romagnano, Matera e Rosa: “Momento storico, necessarie interconnessioni su infrastrutture esistenti” (Di mercoledì 2 marzo 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBuccino (Sa) – “Un Momento storico, necessarie le interconnessioni sulle infrastrutture esistenti”. Commentano così, il progetto di fattibilità presentato con l’avvio del dibattito pubblico del primo sub-lotto, della linea ferroviaria di Alta Velocità Salerno–Reggio Calabria per il tratto Battipaglia–Romagnano al Monte, il consigliere regionale Corrado Matera e il presidente del comitato Ferrovia Eboli-Calitri-Contursi Terme-Pescopagano e membro Svimar, Giacomo Rosa.“Accanto alla linea di Alta Velocità – spiega Rosa – è necessario potenziare e creare le interconnessioni della rete delle ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 2 marzo 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBuccino (Sa) – “Unlesulle”. Commentano così, il progetto di fattibilità presentato con l’avvio del dibattito pubblico del primo sub-lotto, della linea ferroviaria diSalerno–Reggio Calabria per il trattoal Monte, il consigliere regionale Corradoe il presidente del comitato Ferrovia Eboli-Calitri-Contursi Terme-Pescopagano e membro Svimar, Giacomo.“Accanto alla linea di– spiega– è necessario potenziare e creare ledella rete delle ...

