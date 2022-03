Alex Belli infastidito dall’avvicinamento di Antonio Medugno a Delia Duran | il tweet al veleno contro di lui

(Di mercoledì 2 marzo 2022)non ha ben accolto l’avvicinamento dinella Casa del Grande Fratello Vip. Il giovane tiktoker ha sin da subito manifestato un interesse nei confronti della coinquilina, ma alcuni suoi recenti atteggiamenti non sono andati giù all’attore. Che su Twitter si scagliail concorrente con un messaggio al, lanciandogli un severo ammonimento.: il messaggio su Twitter Al Grande Fratello Viphanno indubbiamente trovato un’intesa particolare, intensificatasi giorno dopo giorno nella Casa. Tra ...

Advertising

heartsjealous : Tutti a dire di quanto siano belli Alex e Luigi. Ma nessuno dice della bellezza di questo bubino ??? ???????? È PROPRIO… - ILSOTRANTO : #Pomeriggio5 Alex Belli irrompe a Pomeriggio 5. @BarbaraDUrso: “È nudo?” #BarbaradUrso sul successo di… - Malvy34087444 : RT @itsteaatime: MA IN CHE SENSO CARO TIKTONIO ALEX BELLI PASSA PIÙ TEMPO SUL NOSTRO HASHTAG DI NOI, ALEX BELLI, ESCI FUORI #jeru https:/… - FePi01p1 : RT @itsteaatime: MA IN CHE SENSO CARO TIKTONIO ALEX BELLI PASSA PIÙ TEMPO SUL NOSTRO HASHTAG DI NOI, ALEX BELLI, ESCI FUORI #jeru https:/… - cicisbrinzi84 : RT @wearenick: Troppo belli/Alex l’ariete -

Ultime Notizie dalla rete : Alex Belli

Ecco il video del ballo in piscina:deciderà di intervenire, oppure riterrà innocui gli apprezzamenti del giovane modello? Lo scopriremo a breve? The post "Una femminilità esagerata!": ...La chiacchieratissima modella Delia Duran è entrata tardivamente nel cast del GF Vip, avvicendandosi al marito. E' entrata in gioco con il ruolo di vittima degli eventi, guadagnandosi le ...Delia Duran riceve un messaggio da Alex Belli. I concorrenti hanno presentato degli outifit spettacolari. Soleil Sorge incanta il pubblico con un mini abito verde ricoperto di piume. La modella ...L'ex moglie di Alex Belli Katarina Raniakova rivela durante un'intervista chi era realmente il noto attore prima di diventare popolare ...