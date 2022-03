Aleksandr Lukashenko | biografia e ideologia del Presidente della Bielorussia | alleato di Putin

(Di mercoledì 2 marzo 2022)è ilal suo quinto mandato. Nel corso degli anni è diventato un fortedie con l’inizio del conflitto in Ucraina la sua posizione risulta molto ambigua.è nato il 31 agosto del 1954 nella città di Kopys. Dal 1975 è sposato con Galina Rodionovna. Da questo matrimonio, Alexander ha tre figli. Non ha mai divorziato ufficialmente da sua moglie ma si parla di altre relazioni fuori il matrimonio con figli avuti da altre donne.ha conseguito due lauree: la prima, nel 1975, presso l’Università Pedagogica Statale di Mogilev ...

Lo scorso Dicembre, dopo una serie di incontri diplomatici con, aveva partecipato a una partita di hockey proprio in squadra con il Presidente della Bielorussia. L'improbabile ......" Il Regno Unito impone sanzioni alla Bielorussia per il suo ruolo nell'invasione russa dell'Ucraina 19.05 " La Bielorussia ammassa truppe al confine Il presidente bielorusso...Il presidente bielorusso mostra, in una riunione, una mappa delle operazioni militari. Da questa sembrerebbe possibile uno sbarco a Odessa e l’avanzata sul confine moldavo per arrivare alla Transnistr ...Interesse però smentito dal fatto che Lukashenko ha chiesto a Mosca di schierare un ulteriore unità del sistema missilistico S-400 a ovest di Minsk. «La Bielorussia non prenderà parte ad operazioni di ...