Al via il festival “Walk The Talk”. Dall’Italia a Londra e ritorno, sfilano le donne in affari (Di mercoledì 2 marzo 2022) A seguito del grande successo riscosso lo scorso anno dalla “WoW Challenge“, con cui si è celebrato la figura della donna nel mondo degli affari, quest’anno il team delle Women on Women torna con un’altra iniziativa che vede coinvolte imprenditrici e professioniste di Napoli, Roma e Londra con eventi, sia in presenza che online, come in un vero e proprio festival. La professionista napoletana Marianna Penna, parte del direttivo di LEXeFISCAL – società di consulenza legale e fiscale con sede a Londra-, che ha ideato il progetto spiega: “Siamo entusiaste di portare questo festival a tutte le donne, in tutto il mondo, attraverso una campagna digitale, ispirando con storie ed esempi per dar loro la possibilità di costruire sulle proprie capacità e talenti, coi fatti e non solo a parole. ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 2 marzo 2022) A seguito del grande successo riscosso lo scorso anno dalla “WoW Challenge“, con cui si è celebrato la figura della donna nel mondo degli, quest’anno il team delle Women on Women torna con un’altra iniziativa che vede coinvolte imprenditrici e professioniste di Napoli, Roma econ eventi, sia in presenza che online, come in un vero e proprio. La professionista napoletana Marianna Penna, parte del direttivo di LEXeFISCAL – società di consulenza legale e fiscale con sede a-, che ha ideato il progetto spiega: “Siamo entusiaste di portare questoa tutte le, in tutto il mondo, attraverso una campagna digitale, ispirando con storie ed esempi per dar loro la possibilità di costruire sulle proprie capacità e talenti, coi fatti e non solo a parole. ...

Advertising

GianlucaOdinson : Trento Film Festival 2022: il poster di Milo Manara e le prime anticipazioni - - SMSNEWSOFFICIAL : RKOMI: INSUPERABILE TOUR, al via da giugno le prime date nelle arene estive e nei festival di tutta Italia - palermomaniait : Cani, Al Via Prima Fiera-Festival Italiana a Padova dal 23 al 25 aprile - - TgrRaiTrentino : Trento Film Festival, svelata l'edizione numero 70 Al via il 29 aprile. Il manifesto firmato da Milo Manara -