Al posto di Zelenski Mosca vuole Yanukovych | l’ex presidente filorusso che fu cacciato nel 2014

(Di mercoledì 2 marzo 2022) Viktorucrainodedalla rivoluzione deled ora in esilio n Russia, è attualmente a Minsk. Lo rivela la Ukrayinska Pravda, citando fonti dell’intelligence di Kiev che spiegano che il “Cremlino sta preparando per lui un’operazione speciale”. L’obiettivo è quello di dichiararlo “dell’Ucraina”, preparandosi ad un suo rientro in Ucraina dalla Bielorussia, una volta conquistata Kiev. Tra le ipotesi anche la pubblicazione di un appello dialla popolazione ucraina, aggiunge il sito del giornale ucraino. LEGGI ANCHE Il Papa chiama il frate di Kiev e scatta l'applauso dei fedeli: "Siamo col popolo ucraino" (video) "Provateci che siete al nostro fianco": l'appello di Zelensky al ...

Advertising

maxricks : Secondo voi se al posto di Zelenski ci fosse uno a caso dei nostri politici cosa sarebbe successo????? - bertolire : RT @kahlumir: @lorepregliasco Conte, al posto di Zelenski, con Putin ci avrebbe già fatto un governo assieme. - CarloSantaroni : RT @kahlumir: @lorepregliasco Conte, al posto di Zelenski, con Putin ci avrebbe già fatto un governo assieme. - assurdbanipal : RT @kahlumir: @lorepregliasco Conte, al posto di Zelenski, con Putin ci avrebbe già fatto un governo assieme. - lella_50 : RT @kahlumir: @lorepregliasco Conte, al posto di Zelenski, con Putin ci avrebbe già fatto un governo assieme. -

Ultime Notizie dalla rete : posto Zelenski

Il Riformista

... spesso costruite ad arte, come la fuga del Presidente, poi smentita della realtà, le foto ... gli hacker sono entrati nel sistema dei canali e hanno trasmesso, aldei programmi in ...Le ha comunque previste Pechino, che ieri sembra aver caldeggiato una trattativa Putin -, ... Nel '93 Clinton promise a Eltsin una "Partnership per la Pace" aldell'e s p an s i on e Nato:...Olena Zelenska ha ceduto il posto su Instagram al popolo ucraino, di cui condivide immagini e video. (Thesocialpost.it) Ben 15 anni fa Zelensky vinse addirittura la competizione. In mezzo al ...Mondo - Ieri è stata la giornata dei negoziati in Bielorussia : Putin ha poi sentito telefonicamente Macron impegnandosi a "sospendere attacchi su civili e abitazioni". Il presidente russo avrebbe ...