Aiuti al popolo ucraino, il comitato Pietà avvia raccolta beni prima necessità

Tempo di lettura: < 1 minuto

Il comitato di quartiere Pietà e zone limitrofe, in collaborazione con il consorzio Stabile Medil di Benevento, organizza una raccolta beni di prima necessità per l'emergenza guerra in Ucraina. Nel dettaglio, è stato posizionato un carrello solidale presso la Conad City in via Vittorio Veneto nel capoluogo sannita. Il tutto sarà successivamente consegnato nelle mani dei volontari della Misericordia di Benevento. L'iniziativa, che sicuramente raccoglierà successi, sarà attiva fino a fine crisi emergenziale. Senza dare comunicazioni ufficiali, nel nostro piccolo, già avevamo avviato la medesima iniziativa presso altri punti vendita (Sanitaria Insieme Nardone – via Napoli 57, Barletta Iper Store – via dei Mulini, Conad – via ...

