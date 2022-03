Agricoltura: oggi voto finale Senato su legge su biologico dopo stop a biodinamica (Di mercoledì 2 marzo 2022) Roma, 2 mar. (Adnkronos) - È previsto per oggi al Senato, come stabilito dalla Conferenza dei capigruppo, il voto finale sulla proposta di legge contenente disposizioni in materia di tutela, sviluppo, competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico. Il provvedimento è alla quarta lettura, dopo che la Camera il 22 febbraio scorso ha abolito l'equiparazione tra Agricoltura biologica e biodinamica. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 2 marzo 2022) Roma, 2 mar. (Adnkronos) - È previsto peral, come stabilito dalla Conferenza dei capigruppo, ilsulla proposta dicontenente disposizioni in materia di tutela, sviluppo, competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo. Il provvedimento è alla quarta lettura,che la Camera il 22 febbraio scorso ha abolito l'equiparazione trabiologica e

