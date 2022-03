Agricoltura biologica | ora c' è la legge Sì del Senato

Advertising

BerniniCida : Agricoltura biologica: la transizione ecologica parte dai nostri prodotti - M5S_Senato : Con l’approvazione oggi al Senato della legge sull’agricoltura biologica diamo una risposta importante a un settore… - Mov5Stelle : Con l’approvazione oggi al Senato della legge sull’agricoltura biologica diamo una risposta importante a un settore… - FerroniFranco : Il @SenatoStampa ha fatto il suo dovere approvando finalmente la Legge per l’#agricoltura biologica. Adesso Governo… - lasiciliait : In Italia l'agricoltura biologica sarà tutelata da una legge -

Ultime Notizie dalla rete : Agricoltura biologica

... lo scorso 9 febbraio, che aveva accolto quasi all'unanimità l'emendamento di Riccardo Magi (+Europa) che sopprimeva l'equiparazione dell'biodinamica a quellaIl Senato dice sì al testo che elimina dalla norma l'equiparazione per l'biodinamica. In Italia il mercato vale 7,5 miliardi La norma che regola e incentiva l'in Italia è legge. Dopo 13 anni di attesa, con 195 favorevoli, 4 astenuti e nessun contrario il Senato ha approvato in via definitiva la proposta di legge che era dovuta tornare ...Anche in Italia l’agricoltura biologica verrà tutelata per legge. Il provvedimento tanto atteso, dopo quattro anni dalla sua presentazione in Parlamento, è stato approvato dal Senato quasi ...La legge infatti va a disciplinare aspetti importanti non solo per le 80.000 aziende che già praticano l’agricoltura biologica, ma anche per le tante aziende agroalimentari italiane, per la ricerca ...