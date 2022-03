Agenzia delle Entrate: nuovo servizio per rimborsi, affitti e tessera sanitaria (Di mercoledì 2 marzo 2022) L’Agenzia delle Entrate ha lanciato un nuovo servizio di videochiamata per offrire supporto live su rimborsi, dichiarazioni, affitti e tessera sanitaria. Non sarà più necessario recarsi di persona a uno sportello né fare la coda: sarà possibile ricevere assistenza direttamente dai funzionari, previa prenotazione, con una semplice videocall direttamente dal proprio computer, tablet o smartphone. Per il direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini “con il nuovo servizio di videochiamata è adesso possibile prenotare un appuntamento online e dialogare con un funzionario dell’Agenzia delle ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 2 marzo 2022) L’ha lanciato undi videochiamata per offrire supporto live su, dichiarazioni,. Non sarà più necessario recarsi di persona a uno sportello né fare la coda: sarà possibile ricevere assistenza direttamente dai funzionari, previa prenotazione, con una semplice videocall direttamente dal proprio computer, tablet o smartphone. Per il direttore dell’, Ernesto Maria Ruffini “con ildi videochiamata è adesso possibile prenotare un appuntamento online e dialogare con un funzionario dell’...

Advertising

Agenzia_Ansa : L'agenzia S&P taglia il rating a quattro banche russe. Si tratta delle controllate in Russia dell'austriaca Raiffei… - Agenzia_Ansa : Ucraina, Putin: 'la comunità internazionale è l'impero delle bugie'. Il presidente convoca una riunione con funzion… - Agenzia_Ansa : Attivato un centro satellitare per aiuti geo-spaziali a Kiev. 'Chiesto il supporto dell'intelligence sui movimenti… - kilmarnock77 : RT @ultimenotizie: La banca russa #Sberbank, sanzionata da Ue e Usa per l'invasione dell'Ucraina da parte delle truppe del Cremlino, ha dec… - ElisaErioli : RT @studio_boost: Un nuovo servizio di Agenzia delle Entrate mira a mettere al sicuro i contribuenti dalla ricezione di fatture errate o… f… -