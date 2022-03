Affari Esteri – Guerra Ucraina-Russia, “conquistata Kherson”: ecco perché è importante (Di mercoledì 2 marzo 2022) Guerra Ucraina-Russia, il ministero della Difesa di Mosca ha annunciato che le truppe hanno conquistato la città meridionale Ucraina di Kherson, con 300mila abitanti. Lo riferisce la Bbc. Il ministero della Difesa ucraino ha però dal canto suo negato la notizia. “Le battaglie sono in corso ora”, ha detto un portavoce del ministero. “La città non è stata catturata totalmente, alcune parti sono sotto il nostro controllo”, ha aggiunto. Kherson si trova fra le città di Mykolaiv e Nuova Kakhovka. Se la notizia della conquista da parte russa fosse confermata, si tratterebbe di un’importante vittoria militare per il Cremlino. Lo sottolinea la Bbc, ricordando che questa sarebbe la più grande città Ucraina finora caduta sotto il contro russo. La sua ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 2 marzo 2022), il ministero della Difesa di Mosca ha annunciato che le truppe hanno conquistato la città meridionaledi, con 300mila abitanti. Lo riferisce la Bbc. Il ministero della Difesa ucraino ha però dal canto suo negato la notizia. “Le battaglie sono in corso ora”, ha detto un portavoce del ministero. “La città non è stata catturata totalmente, alcune parti sono sotto il nostro controllo”, ha aggiunto.si trova fra le città di Mykolaiv e Nuova Kakhovka. Se la notizia della conquista da parte russa fosse confermata, si tratterebbe di un’vittoria militare per il Cremlino. Lo sottolinea la Bbc, ricordando che questa sarebbe la più grande cittàfinora caduta sotto il contro russo. La sua ...

