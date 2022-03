Adriana Volpe lancia una frecciatina a Sonia Bruganelli. Il commento sull’addio al Grande Fratello Vip

(Di mercoledì 2 marzo 2022) Da qualche settimana i fan delVip hanno scoperto chenon ha intenzione di tornare come opinionista anche il prossimo anno e che avrebbe altri progetti per il futuro.però non è dello stesso avviso e, di recente, ha commentato la notizia lasciando intendere che l’addio della collega potrebbe non essere poi così definitivo.unaalla collegaCon ilVip che sta per chiudere i battenti (almeno per quest’anno), anche le opinioniste hanno concesso qualche intervista per parlare del loro percorso nel programma. Mentre, come abbiamo visto, ...

commenta la futura assenza della collega opinionista Sonia Bruganelli, che l'anno prossimo non parteciperà al GF Vip. Non perde l'occasione per mandare una frecciatina alla sua collega ...Al Grande Fratello Vip trae Sonia Bruganelli continuano le frecciatine, che non sono mai mancate. La moglie di Paolo Bonoli s infatti ha fatto sapere che il prossimo anno probabilmente non occuperà la sedia dell'...Adriana Volpe commenta la futura assenza della collega opinionista Sonia Bruganelli, che l'anno prossimo non parteciperà al GF Vip. Non perde l'occasione ...Da qualche settimana i fan del Grande Fratello Vip hanno scoperto che Sonia Bruganelli non ha intenzione di tornare come opinionista anche il prossimo anno e che avrebbe altri progetti per il futuro.